Карт-бланш на изменения. Зеленский поставил задачу главе УГО - будут работать только патриоты

Он отметил, что управление нуждается в модернизации структуры и работы, чтобы обеспечить соответствие требованиям военного времени.

"У нового руководителя управления есть карт-бланш на изменения. Нужны новые подходы к работе с личным составом - без советчины. Нужно повышение уровня боевой и мобилизационной готовности личного состава и новые подходы к рекрутингу кадров для управления", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что также требуется совершенствование материально-технической и учебной баз УГО, в частности должен быть создан собственный учебный полигон управления. На базе Института Управления государственной охраны Украины нужен современный специализированный Центр подготовки специалистов безопасности.

"И, конечно, управление должно быть очищено от всех, кто выбирает для себя не Украину или дискредитирует УГО. Ваша задача - это безопасность ключевых институтов нашего государства. Я благодарю всех, кто выполняет эту задачу абсолютно добросовестно", - заявил он.