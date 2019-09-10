Карпюк розповів, як його та Клиха катували російські тюремники

Звільнений з російського полону у рамках обміну 7 вересня Микола Карпюк розповів, які тортури застосовували до нього та Станіслава Клиха в ізоляторі тимчасового тримання №1 Владикавказа в РФ. Про це він сказав в ефірі телеканалу ATR.

За його словами, Клиха піддавали більш жорстоким тортурам.

"Мені ще пощастило, до мене вони поставилися трошки по-іншому. А те, що відбувалося зі Станіславом Клихом, його потім привозили, саджали в клітку, заводили в камеру, прив'язували за спину браслетами до ліжка, ставили на коліна, і всю ніч не давали спати, кричали "На коліна!", "Не вставати!", "Не рухатись!", - розповів Карпюк.

Також він розповів про те, як в російській тюрмі катували його самого.

"Як тільки стемніє, виводять в коридор, наручники, руки за спину, одягають на голову целофановий пакет, скотчем перемотують, вата, щоб знизу нічого не бачив, і виводять. Хвилин 10-15 ми їдемо, заводять у якесь приміщення, піднімають на 4 поверх, клема до пальця правої ноги, клема до пальця правої руки або до інших частин тіла, і починає йти струм крізь тіло. Різними періодами, ривками, протягом певного часу. Неприємне відчуття. І це те, що зі мною робили. Потім привозять туди, в ІТТ, кімната для допитів - металева клітка метр на метр, там стілець. І вночі, протягом доби не дають спати. Тільки починаєш закривати очі, вони через кожні дві години змінюються ці ось менти, і відразу "Не спати! Не спати!" - не дають спати", - сказав Карпюк.

За його словами, окрім катування, тюремники застосовували психотропні засоби

Нагадаємо, звільненого в рамках обміну полоненими 7 вересня Станіслава Клиха через проблеми зі здоров'ям перевели до спецзакладу.

Як відомо, обмін полоненими між Україною і Російською Федерацією відбувся 7 вересня. З російського полону були звільнені 24 українських моряка і 11 політв'язнів. Зокрема, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Едем Бекіров, Володимир Балух, Павло Гриб, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Євген Панов, Артур Панов і Микола Карпюк.