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Карпати завтра накриють злива та шквали

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики оголосили штормове попередження в Україні на завтра. В гірському регіоні будуть значні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Завтра у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с.

Вдень місцями шквали 15-20 м/с, подекуди град, на Закарпатті та в Карпатах місцями значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, сьогодні і завтра у східних, Сумській, Київській, Полтавській, Миколаївській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, сьогодні частину України накриє холодними зливами.

Крім того, синоптики попереджають про град та шквали в Україні.

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