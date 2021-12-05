Карпати засипає снігом. Є загроза сходження лавин

Через рясний снігопад в Карпатах зберігається загроза сходження лавин. Особливо на високогір'ї в Закарпатській області.

"У зв'язку з інтенсивним приростом снігового покриву, 5 грудня, у високогір'ї східної частини Закарпатської області втримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники звертають увагу на необхідність ретельно планувати похід в гори, об'єктивно оцінювати свої сили і фізичний стан, а також стежити за зміною погодних умов в Карпатах.

За даними Гідрометцентру, в Карпатах очікується сильний сніг ІІ рівня небезпеки. Тому рятувальники закликають не виходити на маршрути під час негоди. Також рекомендується реєструвати свій похід в гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Це можна зробити заздалегідь через онлайн форми, розміщені на сайтах територіальних підрозділів Служби порятунку західного регіону.