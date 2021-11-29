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Карпати засипає снігом

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Карпати, Понеділок 29 листопада 2021 08:57
Карпати засипає снігом Фото: Карпати засипає снігом (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 29 листопада в Карпатських горах хмарно та падає сніг. На горі Піп Іван Чорногорський видимість до 40 м, температура повітря знизилася до -3 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

"Станом на 07:45 29.11.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м. Вітер південно-східній 8-10 м/с. Температура повітря -3. Падає сніг", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Україні оголошено штормове попередження. Синоптики попередили про мокрий сніг та дощ.

Додамо, у всіх областях сьогодні буде сильний дощ, а в західних з невеликим снігом. Температура повітря буде коливатись від +1 до +14.

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