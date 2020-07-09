"Карпати" виключені з розіграшу чемпіонату України

Львівський футбольний клуб "Карпати" виключили зі змагань української Прем'єр-ліги сезону 2019/2020. Рішення ухвалено у зв'язку з повторною неявкою клубу на матч чемпіонату без поважної причини.

Про це повідомляється на сайті української Прем'єр-ліги.

Через фінансові проблеми команда не приїхала на два поєдинки проти "Маріуполя". "Карпати" мали провести на полі азовської команди перенесену зустріч 24 туру та календарну 29 туру. Львів'янам зарахували дві технічні поразки з рахунком 0:3. В інших матчах УПЛ їм також зарахують технічну поразку.

Раніше повідомлялося, що "Карпати" мають намір знятися з розіграшу чемпіонату України через проблеми з фінансами. Борг львів'ян становить 5 мільйонів доларів, через нього львівському клубу відмовлять у видачі ліцензії на наступний сезон чемпіонату України. Тому клубу не бачить сенсу витрачати гроші на догравання в турнірі.

Нагадаємо, після рестарту сезону в чемпіонаті України "Карпати" пропустили чотири тури через спалах коронавірусної інфекції серед футболістів і персоналу команди.

Після виходу з карантину без вісьмох гравців основи команда провела лише один поєдинок: у львівському дербі команда Романа Санжара зіграла внічию з ПФК Львів (1:1).

За підсумками 24 зіграних матчів "Карпати" посідають останнє місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі лише дві перемоги.