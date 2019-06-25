"Карпати" підписали екс-захисника "Лаціо"

"Карпати" підписали хорватського захисника Франьо Прце. Про це повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

Угода з 23-річним футболістом підписано терміном на три сезони.

Будучи вихованцем "Хайдука", в 18 років футболіст підписав контракт з "Лаціо", де виступав за юнацьку команду. Восени 2016 року він зіграв свій єдиний матч за основну команду "орлів" у рамках італійської Серії А проти "Торіно".

Також грав за "Салернітану", "Брешію", "Істру 1961" і "Омонію". Викликався в юнацьку і молодіжну збірні Хорватії.

За підсумками минулого сезону "Карпати" посіли десяте місце в турнірній таблиці чемпіонату, але зберегли прописку в Прем'єр-лізі, в перехідних матчах обігравши "Волинь" (0:0, 3:1).

Тренером команди залишився Олександр Чижевський, який керував командою в кінцівці минулого сезону.