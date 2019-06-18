"Карпати" визначилися з тренером на новий сезон

Фото: Олександр Чижевський (fckarpaty.com)

Чижевський зберіг для команди прописку в УПЛ

"Карпати" оголосили, що Олександр Чижевський готуватиме команду до сезону 2019/20. Про це львівський клуб оголосив на офіційному сайті.

Деталі контракту не повідомляються. Склад тренерського штабу буде оголошено пізніше.

48-річний фахівець був призначений виконуючим обов'язки головного тренера львів'ян перед матчем 32 туру української прем'єр-ліги. Він зміг зберегти для "зелено-білих" прописку у вищому дивізіоні України.

Під його керівництвом клуб в останньому турі УПЛ переміг "Арсенал-Київ" (3:2) і пройшов "Волинь" в перехідних матчах (0:0, 3:0).