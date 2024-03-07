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Карпаты замело: фото заснеженных гор

Фото: Карпаты 7 марта замело снегом (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Карпатах сегодня, 7 марта, ухудшилась. Горы замело снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Спасатели отметили, что на 9:20 на горе Пип Иван облачно, а видимость ограничена. Ветер восточный со скоростью 10 м/с.

Температура воздуха на высокогорье Карпат -5 градусов.

За сутки в Карпатах выпало значительное количество свежего снега. Переметы местами составляют 40-50 сантиметров.

Фото: Карпаты замело снегом (facebook.com/chornogora.rescue112)

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня часть Украины накроют осадки. На западе ожидается небольшой дождь и мокрый снег. На остальной территории без осадков.

Столбики термометров покажут в Украине сегодня от -1 до +4 градусов, а на Закарпатье днем будет до +8 градусов.

В Карпатах днем возможен небольшой снег, температура воздуха в течение суток -1 -6 градусов.

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