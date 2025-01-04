Карпаты и не только: лучшие места для зимнего отдыха в Украине

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Буковель

Буковель - самый известный горнолыжный курорт в Украине. Отдых в Буковеле популярен не только среди украинцев, но и среди иностранцев. Зимний сезон там может длиться с декабря по апрель.

Для отдыхающих работает десятки трасс как для новичков, так и для профессионалов. Всего их около 60, общей протяженностью 68 километров. Кроме того, есть лыжная школа и множество развлечений для семейного отдыха.

Фото: Буковель (wikipedia.org)

Драгобрат

Драгобрат - самый высокий горнолыжный курорт в украинских Карпатах. Именно поэтому здесь дольше всего лежит снег - с ноября почти до мая.

Курорт подойдет для опытных лыжников и сноубордистов, а также тем, кто любит свободное катание вне трассы.

Новичков на этом курорте встретишь редко, да и в целом людей здесь меньше, чем в Буковеле. Из минусов - непростая дорога наверх и бугельные подъемники.

Курорт Драгобрат (фото из сети)

Славское

Славское - самый старый горнолыжный курорт в Украине.

Это третий по популярности курорт Украины, который насчитывает 11 трасс. Здесь могут активно провести время как начинающие, так и профессионалы.

Славское (фото из сети)

Яремче

Яремче - небольшой городок в Ивано-Франковской области. Однако здесь есть много интересных локаций. Чего стоит один только водопад Пробий!

Также туристов заинтересуют знаменитые скалы Довбуша, скала "Слон", подвесной мост через реку Прут, зоопарк, где вы можете с рук покормить оленей, и музей "Карпаты в миниатюре".

В городе множество отелей и заведений. Также в Яремче вы можете попробовать минеральную воду из целебного источника, согреться в чанах с видом на горы и вкусно поесть в гуцульских ресторанах.

Яремче (фото из сети)

Каменец-Подольский

Старинный город Каменец-Подольский сейчас является одним из самых популярных среди украинцев направлений для путешествий. Его главной изюминкой, бесспорно, является знаменитая средневековая крепость.

Старый город и средневековый замок, грандиозный каньон и большой мост через реку Смотрич - места, которые любят посещать украинцы.

Каменец-Подольская крепость (фото из сети)

Львов

Зимой во Львове особая атмосфера. Во время рождественских праздников город становится еще более ярким и действительно романтичным. Гулять по его заснеженным улочкам, попивая ароматный кофе или горячий глинтвейн, можно бесконечно.

Если вы в городе Льва впервые, классическая пешая экскурсия по центральной исторической его части - то, с чего стоит начать.

В течение двух часов вы побываете в сердце древнего города и увидите основные его туристические визитки: ансамбль площади Рынок, Латинскую кафедру, часовню семьи Боимов, армянский квартал, Успенскую церковь, Доминиканский и Бернардинский костелы, городской и королевский арсеналы и один из символов Львова - Оперный театр.

Львов зимой (фото из сети)

Термальные воды "Косино"

Косино - это небольшое поселение в Закарпатской области, где расположены несколько отелей.

Зимой здесь можно особенно атмосферно отдохнуть, ведь несмотря на низкую температуру воздуха, она в термальных источниках остается горячей.

Отмечается, что особенность не только в их температуре, но и в химическом составе.

Термальная вода Косинского месторождения имеет общий оздоровительный эффект на организм, наполняет его необходимыми для нормального функционирования веществами и микроэлементами.

Термальные воды "Косино" (фото из сети)