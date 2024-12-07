"Карпаты" разгромили "Верес" в матче с удалением и незабитым пенальти

Львовские "Карпаты" завершили разгромной победой домашнюю встречу с ровенским "Вересом" в 16-м туре украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход поединка.
Украина, Премьер-лига, 16-й тур
"Карпаты" – "Верес" – 5:0
Голы: Чачуа, 3, 54, Подлепенец, 19, Бруниньо, 66, Устименко, 90+2
Незабитый пенальти: Невес (К), 74 (вратарь)
Удаление: Яго (В), 27
Вопрос о победителе в игре был снят уже на 27-й минуте, когда "отличился" полузащитник ровенчан Яго. Умудрившись за две минуты "заработать" две желтые карточки, он вынужденно покинул поле, отдав своих партнеров по команде на растерзание сопернику.
Дело в том, что к тому времени "Карпаты" уже вели в счете - 2:0, после быстрых голов Чачуа (уже на 3-й минуте) и Подлепенца (на 19-й). Более того, хозяева владели инициативой и активно шли вперед. И в этой ситуации остаться в меньшинстве для "Вереса" было смерти подобно.
Поэтому во втором тайме вопрос был только один: сколько голов наколотят львовяне в ворота обескровленных гостей. Удалось забить три. Сначала дубль оформил Чачуа, затем отличился Бруниньо и уже в компенсированное время первый мяч в сезоне провел Устименко.
Могло быть и больше, но Невес, выполняя пенальти, не смог переиграть голкипера ровенчан Кожухаря. Для Невеса это уже второй нереализованный пенальти в сезоне.
Но и без этого "Карпатам" удалось завершить поединок с красивым результатом – 5:0. Подопечные Владислава Лупашко набрали 24 очка и сохранили за собой шестую позицию в таблице УПЛ. "Верес", имея 19 пунктов, расположился на две ступеньки ниже.
Ранее сообщили, что Андрей Шевченко покажет "Золотой мяч" в десяти городах Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.