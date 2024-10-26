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"Карпаты" победили "Оболонь" в Премьер-лиге

Фото: "Зелено-белые" отпраздновали победу в городе Льва (facebook.com/karpaty.lviv)
Автор: Антон Федорцив

Львовские "Карпаты" минимально обыграли киевскую "Оболонь" в 11-м туре чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 11-й тур

"Карпаты" – "Оболонь" – 1:0

Гол: Бруниньо, 10

 

"Львы" попытались взять мяч под контроль с первых минут. Впрочем, "пивовары" первыми создали момент – Мединский пробил мимо штанги из пределов штрафной в контратаке. "Карпаты" ответили голом. Это Бруниньо сыграл в касание после прострела Подлепенца.

После гола ход событий сместился в центр поля. Львовяне немного сбавили обороты, так что гости задышали свободнее. Впоследствии "Оболонь" даже на непродолжительный период захватила инициативу. Правда, мяч подопечным Сергея Шищенко удалось подержать на своей половине.

Со стартом второй половины "пивовары" добавили в активности. Вот Мединский с дистанции отправил мяч мимо ворот. Впоследствии в штрафную мимо Бабогло ворвался Тарануха, но пробил значительно выше ворот. Новая вспышка активности пришлась на финальные 15 минут. Тот же Мединский издалека пробил рядом со штангой.

Тем не менее, на решающий штурм "Оболонь" не пошла. Хотя столичный коллектив выполнил серию угловых, но без особой остроты. "Карпаты" хладнокровно довели матч до логической победы, ставшей второй подряд в чемпионате Украины.

"Львы" набрали 17 очков и вернулись на 7-е место в турнирной таблице УПЛ. "Оболонь" в свою очередь осталась на предпоследней строчке. "Пивовары" записали в актив 5 пунктов.

К слову, ранее "Александрия" дома победила "Ингулец" с голами Безерры и Мишнева.

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