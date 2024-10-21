"Карпаты" минимально победили "Рух" во львовском дерби в УПЛ

Украина, Премьер-лига, 10-й тур

"Рух" – "Карпаты" – 0:1

Гол: Жан Педросо, 43

"Рух" подошел к львовскому дерби на седьмом месте в турнирной таблице. "Карпаты" отставали от земляков на четыре пункта, находясь на 11-й строчке.

Историческое противостояние соперники начали без разведки, играя на встречных курсах. "Карпаты" действовали более комбинационно, делая ставку на технику своих бразильцев. Более молодой и настырный "Рух" придерживался силовой манеры игры.

На 17-й минуте возник первый более или менее острый эпизод у одних из ворот. "Карпатовец" Адамюк приложился к мячу метров с 30-ти, и голкипер хозяев Ледвий не без труда отразил этот "выстрел". А в следующей атаке Очеретько получил мяч в перспективной позиции на углу штрафной "Руха", пробил, но умудрился попасть в партнера по команде Бруниньо.

У хозяев более-менее неплохие возможности имели Климчук и Карабин. "Карпаты", в свою очередь, довольно опасно разыгрывали стандарты. Каждый угловой или штрафной удары в их исполнении были неприятны Ледвию. А один завершился голом.

Уже под занавес тайма, на 43-й минуте, Мирошниченко выполнил подачу со штрафного и Жан Педросо в высоком прыжке точно пробил головой. Нельзя сказать, что гол стал результатом доминирования "Карпат". Но все же он был логичен.

Взятие ворот добавило драйва в игру, и за минуту до конца тайма на поле возникла массовая толкотня. До удалений дело не дошло. Арбитр погасил эту вспышку двумя желтыми карточками.

Сразу после перерыва активнее по инерции выглядели "Карпаты", в частности, неплохую атаку организовали Игор Невес и Стенио. Но постепенно инициатива перешла к "Руху", которому, как ни крути, нужно было отыгрываться. "Желто-черные" взяли ворота номинальных гостей в осаду и имели, по крайней мере, две возможности забить. Сначала Роман подал на ворота Кемкина, мяч, не коснувшись никого из игроков, попал в дальнюю штангу. А затем голкипер "зелено-белых" отразил удар Федора, но добивавший слета Квасница послал мяч гораздо выше ворот.

Одержав победу в дерби, "Карпаты" набрали 12 очков и поднялись на 8-е место. Теперь в таблице УПЛ они дышат в спину землякам из "Руха", которые с 13-ю пунктами находятся на 7-й строчке.