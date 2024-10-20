"Кривбасс" одолел "Зарю" и поднялся в топ-6 УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 10-й тур

"Кривбасс" – "Заря" – 0:1

Гол: Соса, 48

В дебюте более острым был луганский коллектив. К примеру, Мичин из зоны перед штрафным закрутил мяч в руки Клищуку. Команда Юрия Вернидуба ответила в середине тайма – Аморозо пробил в угол ворот, но Турбаевский парировал удар.

Впоследствии момент упустил Соса. Опасность пришла с левого фланга, где Кузык оставил мяч Микитишину. Тот покатил сферу под удар африканцу, но он с лета пробил мимо штанги ворот луганчан.

Зато все сложилось на старте второй половины. Илич забросил мяч на левый фланг атаки, где Соса сыграл корпусом против Джордана и вырвался на оперативное пространство. Из пределов штрафной нигерский форвард точно пробил в дальний угол.

В следующей атаке "Кривбасс" обстучал весь створ ворот Турбаевского. Сначала Соса пробил в левую штангу. Далее он же подхватил мяч и отдал на Аморозо, который встряхнул перекладину, а от нее сфера еще раз полетела в штангу!

Новая вспышка активности пришлась на концовку встречи. Сначала кипер "Зари" сумел потянуть выстрел Микитишина в ближний угол. Дальше Турбаевский справился с ударом Кожушко. На 82-й минуте Понедельник едва не срезал мяч в свои ворота после фланговой атаки подопечных Младена Бартуловича. А на 88-й Соса еще раз проверил на крепость каркас ворот.

В конце концов "Кривбассу" хватило и одного гола для победы. Криворожцы набрали 14 очков и поднялись на 6-е место в турнирной таблице УПЛ. Тем временем "Заря" опустилась на 8-ю позицию (12 пунктов).