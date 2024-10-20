ua en ru
Вс, 20 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Кривбасс" одолел "Зарю" и поднялся в топ-6 УПЛ

Киев, Воскресенье 20 октября 2024 20:06
UA EN RU
"Кривбасс" одолел "Зарю" и поднялся в топ-6 УПЛ Фото: Денис Антюх против Даниэля Сосы (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорцив

Криворожский "Кривбасс" минимально обыграл "Зарю" из Луганска в 10-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 10-й тур

"Кривбасс" – "Заря" – 0:1

Гол: Соса, 48

В дебюте более острым был луганский коллектив. К примеру, Мичин из зоны перед штрафным закрутил мяч в руки Клищуку. Команда Юрия Вернидуба ответила в середине тайма – Аморозо пробил в угол ворот, но Турбаевский парировал удар.

Впоследствии момент упустил Соса. Опасность пришла с левого фланга, где Кузык оставил мяч Микитишину. Тот покатил сферу под удар африканцу, но он с лета пробил мимо штанги ворот луганчан.

Зато все сложилось на старте второй половины. Илич забросил мяч на левый фланг атаки, где Соса сыграл корпусом против Джордана и вырвался на оперативное пространство. Из пределов штрафной нигерский форвард точно пробил в дальний угол.

В следующей атаке "Кривбасс" обстучал весь створ ворот Турбаевского. Сначала Соса пробил в левую штангу. Далее он же подхватил мяч и отдал на Аморозо, который встряхнул перекладину, а от нее сфера еще раз полетела в штангу!

Новая вспышка активности пришлась на концовку встречи. Сначала кипер "Зари" сумел потянуть выстрел Микитишина в ближний угол. Дальше Турбаевский справился с ударом Кожушко. На 82-й минуте Понедельник едва не срезал мяч в свои ворота после фланговой атаки подопечных Младена Бартуловича. А на 88-й Соса еще раз проверил на крепость каркас ворот.

В конце концов "Кривбассу" хватило и одного гола для победы. Криворожцы набрали 14 очков и поднялись на 6-е место в турнирной таблице УПЛ. Тем временем "Заря" опустилась на 8-ю позицию (12 пунктов).

К слову, ранее "Черноморец" сыграл вничью с "Вересом" на домашней арене.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛ Заря Чемпионат Украины
NEWS
В ракете КНДР, которой РФ атаковала Украину, нашли западные компоненты, - Сибига
В ракете КНДР, которой РФ атаковала Украину, нашли западные компоненты, - Сибига
DAILY
Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш