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Від 9 до 13 тепла: Укргідрометцентр дав прогноз середньої температури у квітні

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Україна, Понеділок 04 квітня 2022 08:47
Від 9 до 13 тепла: Укргідрометцентр дав прогноз середньої температури у квітні Фото: температура в Україні у квітні 2022 очікується на 1-1,5 градусів вище за норму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У квітні 2022 року середня місячна температура повітря передбачається 9-13 градусів тепла (в Карпатах 6-8 мм). Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 22-40 мм (в гірських районах 45-77 мм), що у східній, південно-східній частині в межах норми, на решті території менше за норму.

Дані багаторічних спостережень свідчать, середня місячна температура повітря у квітні складає 8-12 градусів тепла, в гірських районах 2-7 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря - 4-16 градусів морозу, в Карпатах та на північному сході 17-22 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 27-33 градусів тепла, в Карпатах 21-22 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 30-58 мм, на півдні місцями 24-29 мм, в Карпатському регіоні до 60-89 мм, на високогір´ї до 109 мм.

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