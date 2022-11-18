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В Карпатах уже больше метра снега

Фото: в Карпатах падает снег (dsns.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

На высокогорье Карпат высота снежного покрова превысила один метр. Температура упала до 4 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 09:40, 18.11.2022 г. на Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Падает снег", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, толщина снежного покрова составляет 40-60 см, а на склонах - больше метра.

"Ветер западный 11-12 м/с. Температура воздуха 4 градуса мороза", - отмечается в сообщении.

Напомним, снег в Карпатах выпал 16 ноября. В большинстве регионов Украины в пятницу, 18 ноября, синоптики прогнозируют мокрый снег, местами ожидается гололедица.

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