У Карпатах висота снігового покриву складає до 60 см

За даними сніголавинних станцій станом на 7 січня у Карпатах висота снігового покрову подекуди становить до 60 сантиметрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook відділу гідропрогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

Зокрема, на Сл Пожижевська висота снігового покриву становить 9-60 см.

"За даними сніголавинних станцій станом на 8:00 7 січня 2020 року на Сл Пожижевська: температура повітря: - 6,2 градусів, вітер: штиль, ясно. Висота снігового покриву становить 9-60 см, сніг хуртовинний, стабільний", - вказано у повідомленні.

При цьому на Сл Плай температура повітря сягає - 5,6 градусів, вітер південно-західний, його швидкість 3-5 м/с, ясно.

"Висота снігового покриву становить 18-37 см, сніг старий, щільний стабільний добре закріплений", - інформує Укргідрометцентр.

Крім того, на сніголавинному посту Драгобрат температура повітря становить - 7,6 градусів, а висота снігового покриву - 19 см.

Нагадаємо, вчора висота снігового покриву у Карпатах місцями сягала 61 сантиметру.

Як писало РБК-Україна, погода в Україні 7 грудня погіршилася: на високогір'ї Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).