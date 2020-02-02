У Карпатах висота снігового покриву сягає 40 см

За даними сніголавинних станцій станом на 8 ранку 2 лютого у Карпатах висота снігового покрову подекуди становить до 40 сантиметрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook відділу гідропрогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

Зокрема, на Сл Пожижевська висота снігового покриву становить 1-40 см.

"За даними сніголавинних станцій станом на 8:00 6 січня 2020 року на Сл Пожижевська: температура повітря: 1,6 градусів, вітер: південно-західний 3-5 м/с, туман, дощ. Висота снігового покриву становить 1-40 см, сніг злежаний вологий слабо закріплений. Лавинонебезпечно", - вказано у повідомленні.

При цьому на Сл Плай також спостерігається небезпека сходження снігових лавин.

"Температура повітря: 1,5 градусів, вітер: південно-західний 14-20 м/с, туман, дощ. Висота снігового покриву становить 17-24 см, сніг насичений водою помірно закріплений. Лавинонебезпечно", - інформує Укргідрометцентр.

Крім того, на сніголавинному посту Драгобрат температура повітря становить 3 градуси, спостерігається мокрий сніг та дощ. А висота снігового покриву становить 39 см.

Нагадаємо, 27 січня у Карпатах висота снігового покриву місцями становила до 24 сантиметрів.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку січня у Карпатах висота снігового покриву місцями становила до 60 сантиметрів.

Додамо також, значна сніголавинна небезпека 2-3 лютого зберігається у високогір'ї Закарпатської області та в горах Івано-Франківської області.