У Карпатах випало понад 60 см снігу

За даними сніголавинних станцій станом на 8 ранку 6 січня у Карпатах висота снігового покрову подекуди становить до 61 сантиметру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook відділу гідропрогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

Зокрема, на Сл Пожижевська висота снігового покриву становить 10-61 см.

"За даними сніголавинних станцій станом на 8:00 6 січня 2020 року на Сл Пожижевська: температура повітря: - 10,8 градусів, вітер: штиль, хмарно, сніг. Висота снігового покриву становить 10-61 см, сніг хуртовинний, стабільний", - вказано у повідомленні.

При цьому на Сл Плай температура повітря сягає - 10,3 градусів, вітер північний, швидкістю 5-8 м/с.

"Є хмарність. Висота снігового покриву становить 19-42 см, сніг свіжий, пиловидний, помірно закріплений", - інформує Укргідрометцентр.

Крім того, на сніголавинному посту Драгобрат температура повітря становить - 11,7 градусів, а висота снігового покриву - 21 см.

Нагадаємо, "Укравтодор" попереджає водіїв про засніжені дороги та ожеледь на них.

Як писало РБК-Україна, Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає місцевих жителів і туристів про небезпеку сходження снігових лавин. Небезпека сходу лавин спостерігається у Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.