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У Карпатах випав сніг, на горі Піп Іван видимість обмежена

Автор: Валерія Поліщук

У середу, 22 вересня, в Карпатах випав сніг. На горі Піп Іван через опади погана видимість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Повідомляється, що станом на 08: 35 22 вересня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість і падає сніг. Вітер північно-західний 3-4 м / с.
Температура навколишнього середовища -4 градуси.

Нагадаємо, вчора на горі Піп Іван було зафіксовано -6 градусів і це була найнижча температура повітря у вересні.

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