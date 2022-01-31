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У Карпатах можливі лавини: рятувальники просять не йти в гори

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Карпати, Понеділок 31 січня 2022 14:48
У Карпатах можливі лавини: рятувальники просять не йти в гори Фото: засніжена вулиця під час снігопаду в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

У Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях 31 січня та 1 лютого очікується значна сніголавинна небезпека. Рятувальники просять відмовитися від походів у гори.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

"Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) у зв'язку зі снігопадами і хуртовинами очікується 31 січня - 1 лютого на високогір'ї Закарпатської області, в горах Івано-Франківської та Львівської областей", - йдеться в повідомленні.

В Укргідрометцентрі попереджають про можливий схід лавин за умови низьких додаткових навантажень, окремих природних середніх і великих лавин.

"Наполегливо рекомендуємо утриматися від походів на високогір'ї", - зазначають синоптики.

Крім того, 31 січня - 1 лютого збережеться помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) в горах Чернівецької області.

Нагадаємо, вночі, 31 січня, на трасу Мукачево-Рогатин в Закарпатті зійшли дві лавини, які загородили частину дороги. Сніг вже прибрали снігоприбиральні машини.

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