У Карпатах відновили закинуту залізницю до кордону з Румунією

"Відкрили одразу дві дільниці на кордоні з Румунією. Рахів - Берлебаш - держкордон та Тересва - держкордон. Це 19,3 км та 1,1 км нової колії, які були збудовані нашими колійниками за рекордні 2 місяці", - написав він.

За його словами, відкриття маршруту дозволить відправляти додаткові 6 пар вантажних поїздів щодня. Це додаткові 3,5 млн тон вантажів на рік.

Окрім того, ці дві дільниці відкривають перспективу і для нових пасажирських напрямків - між Ужгородом та Івано-Франківськом і Чернівцями, а також між українськими та румунськими містами, як зі сторони Ужгорода, так і зі сторони Івано-Франківська та Чернівців.

"Але це стане можливим одразу після того, як наші румунські колеги відремонтують свою частину дільниці", - додав Камишін.

Зараз по цій дільниці буде ходити приміський дизель-поїзд №6441/6442 Коломия - Рахів, маршрут якого вже продовжено до станції Ділове, що на кордоні з Румунією.

Залізнична колія була збудована за часів Австро-Угорської імперії у 1890-х роках. З Рахова вона йде до села Ділове, де заходить в Румунію та повертається в Україну біля селища Тересва Тячівського району Закарпатської області.

До 2003 року по цій ділянці курсував міжнародний дизель-поїзд сполученням Рахів-Сигет (Румунія). Його скасували через збитковість та значну кількість випадків контрабанди.