У Карпатах понад добу шукали заблукалого туриста

Вчора, 14 січня, близько опівдня рятувальники отримали повідомлення, що під час сходження на гору Піп Іван Мармароський в Закарпатській області заблукав 25-річний турист зі Львова. Його пошуки тривали понад добу.

Про це повідомила в Telegram Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Пошуки заблукалого туриста почалися ще вчора. Рятувальники прочісували місцевість до пізнього вечора, підтримуючи з туристом телефонний зв'язок, але пошуки довелося зупинити через погіршення погоди.

Пошукові роботи відновилися вранці 15 січня та тривали до 21:00. До пошуків долучилися туристи-волонтери, яким і вдалося відшукати заблукалого львів'янина.

"Наразі він знаходиться у безпечному місці, стан його здоров'я, за словами туристів, які його знайшли, задовільний. Назустріч волонтерам рухаються рятувальники на всюдиході, яким надалі заблукалого буде доправлено до найближчого населеного пункту", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, вчора Карпати накрила сильна хуртовина. Через ускладнення погодних умов туристам рекомендували відмовитися від походів у гори.

Крім того, рятувальники попереджали про небезпеку сходження лавин у Карпатах через сильні снігопади.