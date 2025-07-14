В Карпатах произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,6 произошло в воскресенье, 13 июля, в Черновицкой области.
Как сообщает РБК-Украина, об этом свидетельствуют данные Главного центра специального контроля ГКА.
Землетрясение было зафиксировано в 11:46:10 вблизи поселка Конятин на Буковине. Источник землетрясения находился на глубине 3 километров.
По классификации землетрясений относится к еле ощутимым.
Напомним, в ночь на 1 июля в Полтавской области вблизи села Карпуси, что в около 10 километрах от областного центра, произошло землетрясение магнитудой 3,1 балла.
В Украине периодически фиксируют слабые землетрясения, преимущественно в Карпатском регионе. Один из таких случаев произошел 31 мая 2025 года - Главный центр специального контроля зафиксировал два подземных толчка на Закарпатье.
Оба землетрясения имели магнитуду около 2,0 по шкале Рихтера и произошли на глубине 5 км. Эпицентр находился вблизи одного из сел в Богданской общине Раховского района.
Ранее, в марте этого же года, сейсмическая активность наблюдалась также в Тернопольской области.
Ранее, 1 февраля, жители Полтавы в соцсетях сообщали об ощутимых толчках на верхних этажах домов. В Главном центре специального контроля подтвердили, что под Полтавой произошло землетрясение магнитудой 3,67 балла.
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