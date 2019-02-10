У Карпатах врятували трьох туристів із Одеси

Лижників знайшли вчора ввечері

Спасатели нашли трех туристов из Одессы, которые заблудились в Карпатах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как сообщается, в Карпатах нашли 2 женщин 1974 года рождения и мужчину 1963 года г.р. Все трое приехали покататься в Карпаты из Одессы.

"Для поисковых работ были привлечены спасатели Славского поисково-спасательной группы поисково-спасательной части отряда технической службы. 9 февраля в 19.30 заблудившихся нашли. В медицинской помощи они не нуждались", - говорится в сообщении.

Напомним, в Карпатах поисковая группа спасателей добралась до места схода снежной лавины и отыскала тело погибшего туриста из Киева.

Ранее, 20 января, вблизи горы Парашка (Львовская область) спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям нашли двух заблудившихся туристов, один из которых погиб.