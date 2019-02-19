У Карпатах зберігається значна лавинна небезпека

Лавинна небезпека зберігається внаслідок відлиги

В Карпатах сегодня, 19 февраля, сохранится значительная лавинная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, в результате оттепели, в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 19 февраля 2019 года на территории Украины без осадков, температура воздуха днем местами поднимется до +11.

В Киеве без осадков, днем от +4 до +6, ночью от -5 до -7, ветер южный, 5-10 м/сек.

Как писал Styler, синоптик Наталья Диденко дала прогноз на 19 февраля.

В Киеве ближайшая ночь будет прохладной для жителей столицы. Ожидается от -4 до -7 градусов. Однако уже днем солнце прогреет до +4 +6 градусов. Синоптик предупреждает: 22-23 февраля придут существенные морозы. А в воскресенье, 24 февраля, снова потеплеет.