У Канаді зіткнулися 15 автомобілів

Фото: поліція Канади (facebook.com-RCMPQuebec)

В результаті аварії 6 людей постраждали

В Канаді сталося масштабне ДТП за участю 15 автомобілів, шість осіб отримали поранення в результаті зіткнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CTV.

Як повідомляється, в аварію потрапили 12 легкових автомашин і три фури. Двоє із шести постраждалих були госпіталізовані з серйозними травмами. Через ДТП закрита для руху частина магістралі в районі населеного пункту Бірчі-Нерроуз.

Відмічено також, що причиною аварії стали погодні умови - практично нульова видимість через снігопад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Китаї сталося масштабне ДТП за участю 23 автомобілів, в результаті чого загинули щонайменше 5 осіб.

В поліції ще не з'ясували причини аварії, але вказують на погодні умови - дощ, сніг, снігові перемети на дорогах.