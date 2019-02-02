У Карпатах зберігається значна лавинна небезпека

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Лавинна небезпека зберігається у горах та на високогір’ї Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей

В Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що в Карпатах зберігається висока небезпека сходження снігових лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Повідомляється, що за даними Українського гідрометцентру, з 2 по 4 лютого, у зв’язку з опадами та відлигою, у горах та на високогір’ї Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека рівня 3.

"В гірських районах східної частини Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги", - додали в ДСНС.

Раніше повідомлялось, що на Закарпатті в результаті сходження лавини перекрито автодорогу. У Закарпатській області поблизу села Ділове (Рахівський район) на автодорогу Н-09 зійшла снігова лавина, сніг перекрив половину проїжджої частини.

Нагадаємо, в "Укравтодорі" розповіли про ситуацію на основних дорогах країни. Службами в областях виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами.