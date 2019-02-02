ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Карпатах зберігається значна лавинна небезпека

Новини » Суспільство    02.02.2019 - 10:46
У Карпатах зберігається значна лавинна небезпека
Ілюстративне фото (УНІАН)

Лавинна небезпека зберігається у горах та на високогір’ї Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей

В Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що в Карпатах зберігається висока небезпека сходження снігових лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Повідомляється, що за даними Українського гідрометцентру, з 2 по 4 лютого, у зв’язку з опадами та відлигою, у горах та на високогір’ї Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей  очікується значна сніголавинна небезпека рівня 3.

"В гірських районах східної частини Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги", - додали в ДСНС.

Раніше повідомлялось, що на Закарпатті в результаті сходження лавини перекрито автодорогу. У Закарпатській області поблизу села Ділове (Рахівський район) на автодорогу Н-09 зійшла снігова лавина, сніг перекрив половину проїжджої частини.

Нагадаємо, в "Укравтодорі" розповіли про ситуацію на основних дорогах країни. Службами в областях виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами.

На Закарпатті в результаті сходження лавини перекрито автодорогу У Польщі зійшла снігова лавина
Новини України Карпатылавина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся