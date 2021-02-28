RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Карпатах зберігається загроза сходження лавин

Автор: РБК-Україна

У неділю, 28 лютого, в Карпатах зберігається загроза сходження снігових лавин. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Сніголавинна небезпека зберігається в горах Івано-Франківської області.

"У зв'язку з відлигою та очікуваними опадами, 28 лютого на високогір'ї Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в суботу в Україні трохи похолоднішає, в більшості регіонів буде сніг з дощем. У неділю вночі буде "мінус" на заході країни.

Крім того, раніше прогнозували, що погода в останні дні лютого принесе нову хвилю похолодання та опади у вигляді дощів з мокрим снігом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГідрометцентрлавинаКарпаты
Читайте також
Байден оголосив режим лиха в Оклахомі через сніжну бурю
У Києві вночі та вранці прогнозують туман
Прогноз погоди