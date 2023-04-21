В Карпатах снег и мороз, есть угроза схождения лавин

Погода в Карпатах сегодня, 21 апреля, ухудшилась. Синоптики предупреждают об опасности схождения снежных лавин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Синоптики отмечают, что в горах Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области 21 и 22 апреля сохраняется угроза схода лавин. Поєтому в регионе объявили третий уровень опасности.
"Возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", - говорится в сообщении.
Черногорский поисково-спасательный пост отмечает, что утром на горе Пип Иван было облачно и туманно. Видимость ограничена до 30 метров. Ветер северо-западный, 15 м/с.
Столбики термометров на высокогорье утором показывали -4 градуса.
Фото: в Картах сегодня снег и мороз (facebook.com/chornogora.rescue112)
Напомним, по прогнозам синоптиков, часть Украины сегодня накроет дождь с грозами, а в горах возможен снег.
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