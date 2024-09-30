В Карпатах снег и мороз: прогноз погоды в Украине на завтра

Завтра в западных областях Украины, в частности Житомирской, Винницкой, Одесской, Херсонской и в Крыму, наблюдается облачная погода с прояснениями и дождями. На остальной территории страны - переменная облачность без осадков.

Ветер северо-западный, а на Левобережье - восточный, со скоростью 7-12 м/с. В отдельных регионах, в частности в восточных, Запорожской и Одесской областях, порывы могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью составит 3-8 градусов тепла, днем +8 +13. На остальной территории ночью ожидается +9 +14 градусов, на юге страны - до +17, днем +17 +22 градуса, а в восточных областях - до +25.

В высокогорье Карпат ожидаются дождь и мокрый снег; температура ночью будет колебаться от +3 градусов до - 2, а днем - от +4 до +9 градусов.

Погода в столичном регионе

1 октября в Киевской области ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северо-западный, скорость 7-12 м/с.

Температура ночью составит +9 +14 градусов, а днем поднимется до +17 +22. В Киеве ночью ожидается +10 +12, а днем температура будет колебаться в пределах 18-20 градусов тепла.