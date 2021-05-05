У Карпатах на сніговому карнизі рятувальники виявили тіло туриста

Рятувальники Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) пізно ввечері 4 травня спустили тіло загиблого туриста . Його виявила група відпочиваючих, яка проходила за маршрутом село Ділове - гора Піп Іван Мармароський - село Стриг.

Загиблого туриста група відпочиваючих виявила вдень 3 травня. У її складі опинився рятувальник. Він повідомив про те, що трапилося в ДСНС Івано-Франківської області, які передали координати закарпатським рятувальникам.

Для спуску тіла загиблого туриста залучалися 12 фахівців і 3 одиниці техніки гірських пошуково-рятувальних відділень. Їх роботу ускладнювало те, що тіло загиблого лежало на сніговому карнизі, який в будь-яку хвилину міг зірватися вниз. Пізно ввечері 4 травня тіло загиблого доставили в село Богдан Рахівського району і передано поліції.

Особу загиблого та обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронці. Після проведення слідчих дій, тіло чоловіка буде транспортовано в село Березники Закарпатської області.

Фото: рятувальники транспонують тіло туриста в Карпатах (zk.dsns.gov.ua)