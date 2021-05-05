У Карпатах на сніговому карнизі рятувальники виявили тіло туриста
Рятувальники Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) пізно ввечері 4 травня спустили тіло загиблого туриста. Його виявила група відпочиваючих, яка проходила за маршрутом село Ділове - гора Піп Іван Мармароський - село Стриг.
Про це повідомила прес-служба регіонального управління ДСНС.
Загиблого туриста група відпочиваючих виявила вдень 3 травня. У її складі опинився рятувальник. Він повідомив про те, що трапилося в ДСНС Івано-Франківської області, які передали координати закарпатським рятувальникам.
Для спуску тіла загиблого туриста залучалися 12 фахівців і 3 одиниці техніки гірських пошуково-рятувальних відділень. Їх роботу ускладнювало те, що тіло загиблого лежало на сніговому карнизі, який в будь-яку хвилину міг зірватися вниз. Пізно ввечері 4 травня тіло загиблого доставили в село Богдан Рахівського району і передано поліції.
Особу загиблого та обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронці. Після проведення слідчих дій, тіло чоловіка буде транспортовано в село Березники Закарпатської області.
Фото: рятувальники транспонують тіло туриста в Карпатах (zk.dsns.gov.ua)
Нагадаємо, рятувальники звернулися до туристів, які збираються в походи в горах. Подорожі необхідно реєструвати, щоб в разі необхідності, громадянам змогли оперативно надати допомогу.
РБК-Україна писало, що 14 лютого в Карпатах проходили пошуки 12 туристів, усіх крім одного знайшли. В той день в горах зберігалася сніголавинна загроза. Синоптики оголошували третій рівень небезпеки.