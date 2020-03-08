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У Карпатах сьогодні утримається значна лавинна небезпека

Новини » Суспільство     08.03.2020 - 08:46
У Карпатах сьогодні утримається значна лавинна небезпека
Ілюстративне фото (wikimedia.org dahu1)

Лавина може зійти у Закарпатській та Івано-Франківській областях

У неділю, 8 березня, у Карпатах збережеться високий рівень лавинної небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом синоптиків, сьогодні можливе сходження снігових лавин у горах Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

Зазначається, що в горах сьогодні зберігається 3 рівень сніголавинної небезпеки

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що висота снігового покриву в Карпатах місцями перевищила півтора метра. На станції Пожижевська висота снігового покриву становила 34-154 сантиметрів. Висоту більше одного метра снігу зафіксували на Драгобраті - 138 сантиметрів.

Також РБК-Україна писало, що на норвезькому архіпелазі Шпіцберген сталося сходження сніжної лавини поблизу льодовика Баренцбург. В результаті сходження лавини загинули 2 людини.

Крім того, в Грузії після сходження снігової лавини на горі Тетнульди зник український турист. В районі сходження лавини опинилися четверо туристів з Чехії та турист з України, місце знаходження останнього невідомо.

У Карпатах на вихідних можливе сходження лавин У Карпатах сьогодні очікується лавинна небезпека
Новини України Карпатылавина
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