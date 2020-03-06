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У Карпатах сьогодні очікується лавинна небезпека

Новини » Суспільство     06.03.2020 - 09:13
У Карпатах сьогодні очікується лавинна небезпека
Ілюстративне фото (flickr.com/wsdot)

Небезпека сходження лавин існує в горах Закарпатської та Івано-Франківської області

Сьогодні, 6 березня, синоптики попередили про значну сніголавинну небезпеку в горах Карпат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, за даними Укргідрометцентру, 6 березня у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей утримається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

Зазначимо, згідно із прогнозом Укргідрометцентру, погода в Україні 6 березня тепла, хмарно та температура повітря коливається від +7 до +16.

Раніше РБК-Україна писало, що вчора у Карпатах різко погіршилась погода. Синоптики оголосили штормове попередження і значний сніг вночі. Крім цього вчора зранку був сніг в Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях (сніговий покрив від 5 до 10 см).

Також в прес-службі "Укравтодору" повідомлялось, що станом на 6 ранку місцями сніг у Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях (сніговий покров від 5 до 10 см), місцями дощ у Волинській, Житомирській, Рівненській та Тернопільській областях, у Київській та Сумській областях туман; на решті території країни без опадів. Середня температура повітря +4+7, у західній частині -2+2.

Тепло до +16: прогноз погоди на сьогодні Синоптики попередили про сніголавинну небезпеку у Карпатах
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