RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Карпатах сьогодні можуть зійти лавини

Автор: Дмитро Левицький

У Карпатах сьогодні, 21 березня, можливе сходження лавин. У горах спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека.

Про це попередила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Лавини можуть зійти у горах на території Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей. Сьогодні у цих областях прогнозують до +7 градусів тепла.

Синоптики оголосили третій рівень сніголавинної небезпеки.

Нагадаємо, 11 березня у Карпатах зійшла велика лавина. Сходження лавини сталося на території Національного природного парку "Синевир".

Крім того, вчора Карпати засипало снігом. Наприклад, на горі Піп Іван шар снігового покриву сягав 20 сантиметрів.

Напередодні снігопад накрив і Київ, через що на деяких вулицях столиці утворилися затори.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КарпатылавинаДСНСПогода
Читайте також
Дощі та до +8 тепла: прогноз погоди на сьогодні
Снігопади в Карпатах: є загроза сходження лавин
Прогноз погоди