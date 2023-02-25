В Карпатах спасатели почти сутки искали заблудших туристов

Сообщение о том, что двое человек заблудились в горах в районе горной долины Драгобрат, в Службу спасения поступило в 17:15 24 февраля от знакомой одного из мужчин. Женщина рассказала, что во время телефонного разговора с ними она узнала, что они заблудились, и позвонила по телефону спасателям.

К поискам заблудших привлекли специалистов Раховской горной поисково-спасательной группы и волонтеров. В течение ночи, работая в сложных погодных условиях - сильный ветер и снегопад - поисковыми группами были обследованы: горы Стиг и Безымянная, ур. 3 потока, перемычку между г. Жандарм и г. Близница, пол. Ярошеска, пол. Урдо. Но тогда мужчин не нашли.

Утром чрезвычайники сформировали дополнительную поисковую группу, которая проводила обследование горной местности со стороны с. Косовская Поляна Раховского района.

В настоящее время проводится сопровождение найденных мужчин к горнолыжному курорту "Драгобрат". Состояние здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждаются.