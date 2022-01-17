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У Карпатах рекомендують утриматися від виходу у високогір'я: температура опустилася до -13

Автор: Іванна Шовкун

У Карпатах подекуди зафіксували погіршення погодних умов. Тому туристам та місцевим мешканцям не рекомендують підніматися на високогір'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Станом на 11:00 понеділка, 17 січня, на горі Піп Іван Чорногорський хмарно та туман (видимість до 20 м). Також на горі вітер західний, пориви до 20 м/с. Температура повітря опустилася до -13 градусів, висока вологість (відбувається зледеніння)

"Рекомендуємо утриматися від виходу у високогір'я!", - йдеться у повідомленні.

Фото: на горі Поп Іван Чорногорський погіршилася погода (facebook.com/chornogora.rescue112)

Нагадаємо, 17 січня майже на всій території України очікуються снігопади, місцями з дощем. Температура повітря протягом доби буде в межах від -8 до +6 градусів.

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