В Україну повертаються снігопади: прогноз погоди на завтра

У понеділок, 17 січня, майже на всій території України очікуються снігопади, місцями з дощем. Температура повітря протягом доби буде перебувати в межах від -8 до + 6 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Прогноз у всіх областях

В Україні 17 січня на більшій частині території країни пройдуть снігопади, місцями з дощем. Опади синоптики не очікують в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а також у Криму.

У ніч на 17 січня в західних і північних областях очікуються пориви вітру 17-22 метрів в секунду. У Карпатському регіоні оголошено I (жовтий) рівень небезпеки. Тут швидкість вітру місцями сягатиме 25-30 метрів за секунду.

На всій території країни вдень вітер західний 7-12 метрів в секунду

Температура повітря 17 січня становитиме:

на заході вдень від -1 до +2, вночі від -8 до 0;

на півночі вдень від -1 до +2, вночі від -3 до -6;

на сході вдень від 0 до +2, вночі від -4 до -8;

на півдні вдень від +2 до +6, вночі від -1 до -4;

у центрі вдень від -1 до + 2, вночі від -1 до -5.

Фото: погода в Україні 17 січня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві вночі снігопад, а вдень - мокрий сніг. Температура повітря в нічний час складе від -2 до -4, вдень - від -1 до +1 градуса.

Фото: погода в Києві 17 січня (meteo.gov.ua)