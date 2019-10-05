У Карпатах знову пішов сніг

Вранці 5 жовтня у Карпатах зафіксовано дрібний сніг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Як повідомляється, станом на 08:40 на горі Піп Іван Чорногірський фіксується хмарна погода, пролітає дрібний сніг. Температура на горі знаходиться в межах -3 градусів.

Нагадаємо, раніше українські синоптики прогнозували, що сьогодні, 5 жовтня, у Карпатах можливий мокрий сніг, вдень температура повітря коливатиметься від +1 до +6. На решті території очікуються сильні дощі з грозами та шквальний вітер. Вдень температура повітря у більшості областей триматиметься в межах +10...+15, на сході та півдні підніметься до +16...+21.

Також РБК-Україна писало, що синоптик Наталка Діденко попередила про різке похолодання на вихідних та можливий сніг. За даними синоптика, 5 жовтня у деяких північних, східних та південних областях очікуються дощі. У Києві також буде прохолодно, вдень від +11 до +14.