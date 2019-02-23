У Карпатах загинули туристи

Через обмороження на шляху на гору Піп Іван-Чорногірський загинули двоє людей

В Ивано-Франковской области в Карпатах в пятницу, 22 февраля, погибли двое туристов из группы из восьми человек, которая направлялась на гору Поп Иван-Черногорский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС в Facebook.

Остальные шесть туристов сейчас находятся в помещении спасательного поста, их жизни ничего не угрожает.

"22 февраля в 21:45 в ГСЧС поступила информация, что к поисково-спасательному посту на горе Поп Иван обратилась группа туристов (8 человек), которые двигались на гору. В 21:30 на спасательный пост на носилках были транспортированы три туриста со значительными обморожениями (один из них без признаков жизни), пятеро туристов прибыли самостоятельно", - говорится в сообщении.

По состоянию на 22:10 погибли двое туристов из группы.

Напомним, 19 февраля на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии сошла лавина, снег накрыл 12 человек. К операции по спасению лыжников были привлечены военнослужащие и горнолыжные инструкторы, вертолеты и собаки.