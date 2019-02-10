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В Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека

Новини » Суспільство    10.02.2019 - 10:15
В Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Сніголавинна небезпека 3 рівня очікується у горах Івано-Франківської області

В Карпатах, внаслідок відлиги, очікується значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Сніголавинна небезпека 3 рівня очікується у горах Івано-Франківської області.

Зазначимо, згідно із прогнозом синоптиків, 10 лютого 2019 року на території України  без опадів, температура повітря вдень підніметься до +7.

У столиці України 10 лютого сухо, вдень від +1 до +3, вночі від -8 до -6, вітер південний, 5-10 м/с.

Також РБК-Україна писало, що у неділю, 10 лютого, на дорогах Києва місцями можлива ожеледиця. У КМДА просять киян та гостей столиці бути обережними, пересуваючись містом.

Окрім того,  синоптики попередили про різкі перепади температури. Синоптики розповіли, що різниця між денною і нічною температурою сягатиме 14-ти градусів.

 

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +7
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