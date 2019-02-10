В Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Сніголавинна небезпека 3 рівня очікується у горах Івано-Франківської області

В Карпатах, внаслідок відлиги, очікується значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Сніголавинна небезпека 3 рівня очікується у горах Івано-Франківської області.

Зазначимо, згідно із прогнозом синоптиків, 10 лютого 2019 року на території України без опадів, температура повітря вдень підніметься до +7.

У столиці України 10 лютого сухо, вдень від +1 до +3, вночі від -8 до -6, вітер південний, 5-10 м/с.

Також РБК-Україна писало, що у неділю, 10 лютого, на дорогах Києва місцями можлива ожеледиця. У КМДА просять киян та гостей столиці бути обережними, пересуваючись містом.

Окрім того, синоптики попередили про різкі перепади температури. Синоптики розповіли, що різниця між денною і нічною температурою сягатиме 14-ти градусів.