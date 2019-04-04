В Карпатах очікується значна лавинна небезпека

Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні попередила про значну сніголавинну небезпеку в горах Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними Укргідрометцентру, у зв’язку з відлигою 4-5 квітня на високогір’ї східної частини Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

Зазначимо, що згідно із прогнозом синоптиків, погода в Україні 4 квітня покращиться, місцями очікується потепління до +18. Температура вночі очікується від +1 до -4 градусів, вдень +9...+14 градусів, у східних областях +4...+9 градусів. У Закарпатській області вночі +3...+8 градусів, вдень +13...+18 градусів.

Однак, згідно із прогнозом синоптика Наталки Діденко, 5 квітня в Україні погода буде ясною, однак у деяких районах посилиться вітер і будуть дощі. Температура повітря найближчої ночі погіршитися, очікується до -3 градусів. Вдень повітря прогріється до +10...+15 градусів. У Сумській та Харківській областях буде холодніше, від +8...+12.

Загалом, навесні 2019 року погода в Україні очікується досить тепла, без опадів у квітні, з дощами в травні. У квітні після 10 числа до 20 числа температура почне різко підніматися вище норми.