У Карпатах очікується лавинна небезпека

Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні попередила про значну сніголавинну небезпеку в горах Івано-Франківської та Закарпатської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними Укргідрометцентру, у зв’язку з відлигою 30-31 березня на високогір’ї східної частини Закарпатської та 30 березня - 01 квітня на високогір’ї Iвано-Франкiвської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

Зазначимо, згідно із прогнозом синоптиків, погода в Україні 30 березня погіршиться, очікується місцями невеликий дощ з мокрим снігом, температура повітря до +15.

Однак, за словами синоптика Наталки Діденко, погода в Україні на вихідні, 30 і 31 березня, буде ясною, теплою і сонячною. Опади також не прогнозуються.

Стовпчики термометрів вдень у суботу будуть варіюватися між +9 та +14 градусами. Вночі 30 березня повітря охолоне - температура складе від нуля до +4 градусів.

У неділю в середньому по країні очікується тепла і по-справжньому весняна погода. Температура повітря становитиме від +12 до +18 градусів. У той же час в нічні години знову похолодає, а у східних областях місцями повітря промерзне до -2 градусів.