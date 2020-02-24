У Карпатах знайшли туристів, що заблукали

Закарпатські рятувальники відшукали в Карпатах, заблукали напередодні туристів. Про це повідомляє прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що туристів відшукали 24 лютого о 12:07. На даний момент туристів супроводжують до підніжжя гори.

"Рятувальники відшукали зниклих туристів у Карпатах. Вони були знайдені 24 лютого о 12:07. Пошукові роботи тривали з вечора 23 лютого", - повідомили в ДСНС.

До пошуків були залучені 29 чоловік і 6 одиниць техніки ДСНС.

Раніше РБК-Україна писало, що 23 лютого в 19:05 рятувальникам повідомили про те, що в районі гори Петрос Рахівського району заблукала група туристів з п'яти осіб. Пошукові роботи були ускладнені темним періодом доби, хуртовиною і значною лавинною небезпекою. В результаті в 4:35 ранку 24 лютого пошук був призупинений до 6 ранку.

Також повідомлялося, що 23 лютого у Карпатах випало більше метра снігу. зокрема, велика кількість снігу зафіксовано на сніголавинній станції Пожижевська, Плай і Драгобрат.

Крім цього синоптики попереджали про значній сніголавинної небезпеки в Карпатах у період з 22 по 24 лютого. В горах Івано-Франківської області оголошено 3-й рівень небезпеки.