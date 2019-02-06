У Карпатах через відлигу зберігається лавинна небезпека

У Закарпатській області можливе сходження лавини на дороги

В Карпатах из-за оттепели сохраняется высокая вероятность схода лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 6 февраля в горах Львовской области, в горах и на высокогорье Ивано-Франковской, в восточной части Закарпатской областей сохранится значительная лавинная опасность (3 уровень). В горных районах Закарпатской области существует угроза схождения оползней снега на дороги.

Напомним, ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве. В частности, утром ожидаются проявления гололеда. Для предотвращения травматизма и аварийных ситуаций пешеходов и водителей просят соблюдать меры безопасности.

Отметим, в Украине с сегодняшнего дня в связи с приближающимся атмосферным фронтом начнется небольшое похолодание. В северных областях ожидается мокрый снег, местами с дождем. Аналогичная ситуация с осадками будет местами в центральных и западных регионах (на западе ночью), а также в Харьковской области. Жителей южных регионов ожидает сухая погода