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У Карпатах чергова аварія на підйомнику: евакуювали 14 осіб

Автор: РБК-Україна

Сьогодні зранку на гірськолижному курорті у Львівській області сталася чергова аварія на підйомнику. На ньому застрягли 14 людей, всіх їх благополучно евакуювали.

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Про це у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За його словами, на гірськолижному курорті "Захар Беркут" у селі Волосянка Сколівського району зупинився підйомник з 14 працівниками комплексу.

"На місце події виїхали аварійно-рятувальні служби. В даний час всі особи зняті з підйомника. Нікому з них не знадобилася медична допомога. Обставини зупинки підйомника з'ясовуються", - додав Козицький.

Як повідомили в управлінні ДСНС у Львівській області, людей зняли з допомогою альпіністського спорядження через 40 хвилин після того, як надійшло звернення. До рятувальних робіт залучалися 5 чоловік особового складу та 1 одиниця спецтехніки.

Нагадаємо, 1 січня в селі Славське зупинився підйомник і рятувальникам довелося знімати з нього понад 70 осіб. Аварія сталася через вихід з ладу трансформаторної підстанції.

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