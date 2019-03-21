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У Карпатах оголосили штормове попередження

Новини » Суспільство    21.03.2019 - 15:51
У Карпатах оголосили штормове попередження
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Підвищена небезпечність у горах очікується 21 та 22 березня

Погода в Україні: у високогір’ї на території Iвано-Франкiвської областi 21-22 березня у звязку iз нестабiльним станом снiгового покриву очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах.

Як зазначається, сьогодні та завтра можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Крім того, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) зберігається 21-22 березня у горах та на високогір’ї Закарпатської областей.

Низька сніголавинна небезпека (1 рівень) зберігається 21-22 березня у горах Львівської та Чернівецької областей.

У Карпатах оголосили штормове попередження

РБК-Україна писало, що синоптики попередили про погіршення погоди в Україні 22 березня 2019 року. Вдень 22 березня в північних, центральних і східних областях, в Києві та Київській області пориви вітру 15-20 м/с (перший рівень небезпеки).

Повідомлялося, що завтра, 22 березня, погода в Україні буде дощова, а також незабаром очікується сніг.

Нагадаємо, у Києві завтра, 22 березня, також очікуються пориви вітру 15-20 м/с (перший рівень небезпечності, жовтий).

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