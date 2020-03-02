У Карпатах оголосили 3-й рівень лавинної небезпеки

У Карпатах сьогодні, 2 березня, очікується висока ймовірність сходження лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними Укргідрометцентру, 2 березня у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей у зв'язку зі снігопадами та хуртовиною очікується значне сніголавинна небезпека (3 рівень).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 2 березня різко погіршилася погода, оголошено штормове попередження, зокрема у Карпатах.

Також у прес-службі "Укравтодору" повідомляють, що станом на 6 ранку на території країни без опадів. Середня температура повітря на сході -4+0, на решті території країни +2+4. Покриття на дорогах державного значення сухе.

Нагадаємо, українські синоптики дали прогноз погоди на березень 2020 року. Середня місячна температура повітря у березні становитиме від -3 до +2 градусів, на Закарпатті та півдні країни місцями 3-6 градусів тепла. Абсолютний мінімум температури повітря в березні складе 22-37 градусів морозу.