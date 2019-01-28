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В Карпатах відшукали тіло загиблого туриста з Києва

Новини » Надзвичайні події    28.01.2019 - 21:47
В Карпатах відшукали тіло загиблого туриста з Києва
Фото: пошукова операція (dsns.gov.ua)

Рятувальники транспортували тіло загиблого до Рахівської районної лікарні

В Карпатах пошукова група рятувальників сьогодні, 28 січня, дісталася до місця сходження снігової лавини і відшукала тіло загиблого туриста з Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Рятувальники транспортували тіло загиблого до Рахівської районної лікарні.

Інформація про те, що під час проходження туристичного маршруту в районі г. Стіг, Рахівського району зійшла лавина, в яку потрапили троє осіб, надійшла до Служби порятунку 25 січня.

Двом туристам вдалося вибратися з неї, один - загинув. Всі туристи є мешканцями Києва 1990 років народження.

Нагадаємо, 20 січня поблизу гори Парашка (Львівська область) рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій знайшли двох заблукалих туристів, один з яких загинув.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Карпатах знайшли тіло заблукалого туриста. У Карпатах рятувальники знайшли тіло туриста, який заблукав в ніч перед Різдвом.

В Карпатах зберігається значна лавинна небезпека
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