RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Карпатах мороз до -11 и сильный туман (фото)

Фото: в Карпатах снег, мороз и туман (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Карпатах сегодня, 25 ноября, морозная. В горах наблюдается сильный туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

На 08:20 на горе Поп Иван было облачно и туманно. Видимость снизилась до 50 метров. Ветер был юго-западный со скоростью 9 м/с.

Температура воздуха, по сообщениям спасателей, была на уровне -11 градусов.

Фото: в Карпатах снег, мороз и туман (facebook.com/chornogora.rescue112)

Напомним, вчера Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждала о непогоде. По прогнозам синоптиков, в течение 26-27 ноября на значительной территории Украины ожидаются сильные снегопады, гололедица, порывы ветра.

"Призываем всех граждан быть осторожными во время пребывания на улице. Водителей просим без необходимости не выезжать на собственных автомобилях и пользоваться общественным транспортом, а также не планировать поездки на дальние расстояния", - говорится в сообщении.

При попадании в опасную ситуацию звонить по номеру 101 или 102.

Власти Киева сообщили жителям, что 26 ноября и ночью 27 ноября ожидается непогода - снег и шквальный ветер. Поэтому въезд фур в столицу будет ограничен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПогодаСнегопадКарпаты